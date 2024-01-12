Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана – командующим Сухопутными войсками

Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны Азербайджана.

«Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны - командующим Сухопутными войсками», - сообщают азербайджанские СМИ.

На этом посту Мирзоев сменил генерал-лейтенанта Энвера Эфендиева.

Российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал знаковым назначение Мирзоева.

«Это и признание заслуг, и индикатор будущих тенденций в развитии азербайджанской армии», - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

«… исключительно удачное, обоснованное и точное - что называется в «десятку» - кадровое решение президента Ильхама Алиева», - подчеркнул Коротченко.

Р.Керимов