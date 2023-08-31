Грант Шаппс стал новым главой Минобороны Британии

Новым министром обороны Великобритании назначили Гранта Шаппса, который до этого занимал должность министра энергетической безопасности, сообщает канцелярия британского премьера Риши Сунака.
"Грант Шаппс назначен министром обороны", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети X (ранее Twitter).
В сообщении на сайте британского правительства отметили, что король Карл III "любезно одобрил это назначение".
В 2010-2012 гг. Шаппс занимал пост младшего министра по обеспечению жильем и местному самоуправлению в кабинете экс-премьера Дэвида Кэмерона, в 2012-2015 гг. был министром без портфеля. В 2019 году бывший премьер-министр Борис Джонсон назначил Шаппса министром транспорта. В октябре 2022 года ненадолго стал главой МВД в правительстве Лиз Трасс, а затем, также в октябре нынешний премьер назначил Шаппса министром по делам бизнеса. С 7 февраля 2023 года Шаппс занимал должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности.
Ранее в четверг Бен Уоллес подал премьер-министру прошение об уходе с должности министра обороны, и Сунак принял отставку.
В июле этого года Уоллес заявил в интервью The Times, что осенью покинет пост министра обороны, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.
Уоллес в 2005 году занял место в британском парламенте. В 2005-2010 гг. он был членом комитета парламента по делам Шотландии. В 2015 году его назначили заместителем министра по делам Северной Ирландии. Затем, в 2019 году, экс-премьер Британии Борис Джонсон назначил Уоллеса главой Минобороны.
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