Великобритания намерена направить на учения НАТО Steadfast Defender 20 тыс. своих военных

На запланированные на весну 2024 года крупнейшие военные учения НАТО Великобритания намерена направить 20 тыс. своих военнослужащих, о чем, как ожидается, объявит в понедельник британский министр обороны Грант Шэппс в своем выступлении в Ланкастер-хаусе.
"Сегодня я могу объявить, что Великобритания направит около 20 тыс. военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен окончания холодной войны - учения Steadfast Defender ("Стойкий защитник)", - говорится в пресс-релизе министерства обороны.
В нем отмечается, что "это приведет к объединению усилий наших военных с коллегами из 30 стран НАТО плюс Швеции".
"Со стороны Британии в учениях должны принять участие современные истребители и самолеты наблюдения, военные корабли и подводные лодки, силы специальных операций, материально-технического обеспечения и бронетехника", - говорится в пресс-релизе.
Шэппс считает: "Линии фронта перерисовываются. (...) И основы мирового порядка сотрясаются до основания. Мы стоим на перепутье".
Как сообщил ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, альянс в 2024 году проведет самые масштабные с конца холодной войны военные учения с участием более 40 тыс. военнослужащих.
По его словам, учения пройдут на территории Германии, Польши и трех стран Балтии.
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