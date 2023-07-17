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Дальнее зарубежье 17.07.2023 21:50

Глава МИД Великобритании может возглавить Минобороны

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может занять пост главы Минобороны Бена Уоллеса, который ранее объявил о намерении уйти из политики, сообщает The Times.

"Высокопоставленные государственные деятели сказали, что Клеверли может быть близок к переходу, а Энн-Мари Тревельян может сменить его на посту главы МИД", - сообщает издание. Тревельян в данный момент занимает пост государственного министра по делам индо-тихоокеанского региона.

Среди других возможных кандидатов также называются младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, лидер палаты общин Пенни Мордонт, замминистра обороны Джеймс Хиппи и главный секретарь Казначейства Джон Глен.

Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак проведет перестановки в кабинете министров в сентябре.

Ранее сообщалось, что Уоллес принял решение покинуть пост главы Минобороны во время перестановки в кабинете и не участвовать в следующих выборах. О своем решении он сообщил Сунаку еще в июне.

Следующие парламентские выборы в Великобритании пройдут в январе 2025 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАНДИДАТ


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