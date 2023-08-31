Новым министром обороны Британии может стать Грант Шаппс

Пост главы Минобороны Великобритании может занять Грант Шаппс, занимающий в настоящее время должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.
"Ожидается, что Грант Шаппс станет новым министром обороны Великобритании в рамках перестановок, которые проводит премьер-министр Риши Сунак в правительстве", - информирует телеканал.
Ранее в четверг британский министр обороны Бен Уоллес подал премьер-министру Риши Сунаку прошение об уходе с должности, и глава правительства принял отставку.
"После долгих размышлений я принял решение попросить, чтобы мне разрешили уйти в отставку. Мне пора обратить внимание на те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности", - говорится в письме Уоллеса.
В ответном письме Сунак отметил, что "полностью понимает желание уйти в отставку" после того, как Уоллес восемь лет занимал различные министерские должности.
"Вы покидаете пост - с моей благодарностью и уважением", - написал премьер.
В июле этого года Уоллес заявил в интервью The Times, что осенью покинет пост министра обороны, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.
"Я был бы счастлив, например, работать в баре (...). Иногда говорю себе, что надо бы заняться тем, что я люблю, например, работой, связанной с "Формулой-1" или со скачками. Хотелось бы заняться чем-то совершенно новым", - сказал он.
В июне сообщалось, что США отказались поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона.
Уоллес в 2005 году занял место в британском парламенте. В 2005-2010 гг. он был членом комитета парламента по делам Шотландии. В 2015 году его назначили заместителем министра по делам Северной Ирландии. Затем, в 2019 году, экс-премьер Британии Борис Джонсон назначил Уоллеса главой Минобороны.
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