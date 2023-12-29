Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР, сообщают в пятницу китайские СМИ.
Соответствующее решение приняло Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), отмечается в сообщениях.
До этого Дун Цзюнь был командующим ВМС КНР.
В конце октября сообщалось, что власти КНР сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны Китая.
"Об этом стало известно после нескольких недель слухов о судьбе генерала, который подпал под санкции США и которого не видели на публике с конца августа. Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей", - отмечала тогда газета South China Morning Post.
В 2023 году в руководстве КНР произошла и другая, вызвавшая широкий резонанс, перестановка. В июле стало известно, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности. На этот пост назначили заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее главой МИД был как раз Ван И.
Тогда иностранные СМИ предполагали, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением Си Цзиньпина улучшить отношения с США.
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