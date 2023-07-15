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Дальнее зарубежье 15.07.2023 11:40

Россия и Китай проведут совместные военные учения в районе Японского моря

Российские военные примут участие в организуемых Китаем совместных военно-морских и военно-воздушных учениях, сообщило Минобороны КНР в субботу.

"В соответствии с планом ежегодного сотрудничества между армиями Китая и России, вооруженные силы России в ближайшее время направят морские и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Единство 2023", - говорится в сообщении ведомства.

Учения, проводимые Народно-освободительной армией Китая, пройдут "на Северном театре военных действий в центральной части Японского моря", информировало министерство.

Оно отметило, что целью учений является "повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями, а также совершенствование способностей совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности".

Стороны будут также отрабатывать действия по обеспечению безопасности стратегических морских путей, сообщило министерство обороны Китая.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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