В ЕС предлагают ввести торговые ограничения в отношении компаний КНР, Турции и Индии в связи с ситуацией на Украине

В ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии, Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие РФ в связи с ситуацией на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на черновик этой инициативы.

"ЕС предложил торговые ограничения в отношении примерно двух десятков фирм, включая три в материковом Китае, по обвинению в их поддержке усилий России на Украине. В случае одобрения данных мер это первый случай, когда ЕС введет ограничения против компаний в материковом Китай из-за ситуации с РФ и Украиной", - информирует агентство.

"Согласно проекту предложения, в список также включили компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции", - отмечает Bloomberg.

В списках - по одной компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, а также одна гонконгская компания.

Агентство напоминает, что в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является крайне непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.