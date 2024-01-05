Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди из ЕС

Власти Китая инициировали антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди из Евросоюза.

Как говорится в сообщении китайского Минторга, проверка будет сфокусирована на алкогольных продуктах, поставляемых из ЕС в ёмкостях объемом менее 200 литров.

Решение о проведении расследования принято в связи с жалобой, поданной Китайской ассоциацией производителей алкогольных напитков от лица местных производителей бренди, отмечают в Минторге.

Как отмечает Market Watch, решение китайских властей говорит об эскалации торгового спора КНР и ЕС. В сентябре прошлого года власти ЕС начали антимонопольное расследование в отношении китайских производителей электромобилей, а в декабре - в отношении импорта биодизеля из Китая.

Акции французских производителей алкоголя Remy Cointreau, Pernod Ricard и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton упали в цене соответственно на 12%, 4,9% и 2% на торгах в пятницу, британской Diageo - на 2,3%.