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Дальнее зарубежье 07.12.2023 17:26

Отношения ЕС с Китаем будут зависеть от позиции Пекина по Украине - фон дер Ляйен

ЕС, определяясь в вопросе дальнейших отношений с Китаем, будет принимать во внимание то, какие шаги эта страна делает в связи с украинским кризисом, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Позиция Китая по Украине определит то, как ЕС будет относиться к Пекину", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-КНР в Пекине.

"Мы очень внимательно отслеживаем китайскую позицию по этому вопросу", - добавила фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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