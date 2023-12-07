Отношения ЕС с Китаем будут зависеть от позиции Пекина по Украине - фон дер Ляйен

ЕС, определяясь в вопросе дальнейших отношений с Китаем, будет принимать во внимание то, какие шаги эта страна делает в связи с украинским кризисом, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Позиция Китая по Украине определит то, как ЕС будет относиться к Пекину", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-КНР в Пекине.

"Мы очень внимательно отслеживаем китайскую позицию по этому вопросу", - добавила фон дер Ляйен.