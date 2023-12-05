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Дальнее зарубежье 05.12.2023 19:40

Глава Евросовета сократит визит в Китай, вернется в Брюссель для продолжения дискуссий по теме членства Украины в ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель сократит время пребывания в Пекине на саммите ЕС-Китай из-за проблем, спровоцированных нежеланием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждать на грядущем саммите лидеров ЕС членство Украины, сообщает во вторник Politico.

"Мишель вернется в Брюссель для продолжения дискуссий о дальнейших действиях с лидерами ЕС", - заявило официальное лицо из ЕС изданию. Мишель вернется в Бельгию в пятницу, после первого дня встреч с властями КНР.

Отмечается, что это необходимо частично из-за того, что у ЕС нет безопасной телефонной линии из Пекина, которая бы позволила Мишелю контактировать с лидерами европейских стран, не покидая китайскую территорию.

Другое официальное лицо сообщило изданию, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Орбана в Париж в конце этой недели, чтобы обсудить вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В понедельник сообщалось, что Орбан написал Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС с повестки декабрьского саммита глав стран ЕС. В письме Орбан отмечает, что, по его мнению, "Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения", пока не будет достигнут консенсус по будущей стратегии ЕС по Украине.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ВИЗИТ


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