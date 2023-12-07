Си Цзиньпин призвал КНР и ЕС к укреплению сотрудничества, повышению уровня доверия

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на встрече с руководством Евросоюза заявил, что Брюссель и Пекин должны активизировать сотрудничество и повышать уровень взаимного доверия, сообщает "Синьхуа".

"Китаю и ЕС следует быть партнерами для взаимовыгодного сотрудничества", - приводит агентство слова лидера КНР на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Пекине.

Он призвал "постоянно укреплять двустороннее политическое доверие, выстраивать стратегический консенсус". Си Цзиньпин добавил, что "стороны должны избегать различного рода вмешательства во внутренние дела, активизировать диалог и сотрудничество на благо народов и объединить усилия для решения глобальных проблем и для содействия стабильности и процветания во всем мире".

Си Цзиньпин подчеркнул, что в этом году исполняется 20 лет программе "Всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС".

Со своей стороны, глава ЕК назвала беседу с лидером КНР "хорошей и искренней".

"У нас с председателем Си Цзиньпином состоялся хороший и откровенный обмен мнениями по основным проблемам в мире, где усиливаются геополитические трения. Выстраивание наших отношений имеет приоритетное значение", - сообщила она в соцсети X.

"Мы согласились с тем, что у нас есть общий интерес в сбалансированных торговых отношениях. Мы также договорились активизировать обмены между нашими народами", - добавила фон дер Ляйен.

Bloomberg отмечает, что власти ЕС впервые за четыре года проводят с Китаем очный саммит.