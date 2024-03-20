Китай в феврале нарастил импорт нефти из РФ на 18%

Китай в феврале 2024 года импортировал 9,1 млн тонн российской нефти на $5,13 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Доля российского сырья в общем объеме импорта Китая за февраль (44,14 млн тонн) - 20,6%.
Месяцем ранее Китай импортировал 8,62 млн тонн нефти из РФ. Таким образом, поставки увеличились на 5,6% к январским значениям. Относительно февраля 2023 года поставки сырья выросли на 18%.
Как сообщалось, всего за два месяца 2024 года Китай импортировал 88,3 млн тонн нефти (+5,1% г/г) на $51,29 млрд.
В тройке крупнейших поставщиков нефти для КНР, помимо РФ, остаются Саудовская Аравия (январь - 6,5 млн т, февраль - 6,99 млн т) и Ирак (январь - 5,16 млн т, февраль - 4,98 млн т).
По итогам прошлого года Китай увеличил импорт нефти на 11%, до 564 млн тонн. Крупнейшим экспортером нефти стала Россия, увеличившая экспорт в КНР на 24%, до 107 млн тонн.
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