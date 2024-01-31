США готовы принять меры в отношении китайских компаний, сотрудничающих с российскими в области ВПК

Американская администрация обращает внимание, что некоторые китайские компании сотрудничают с российскими в сфере военно-промышленного комплекса, и готова принять в связи с этим соответствующие меры, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы видим поддержку со стороны китайских компаний, которые помогают России восстанавливать ее военно-промышленный комплекс", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.
Чиновник отметил, что американские представители указывали на это китайским во время контактов на различных уровнях и предупреждали, что в ответ на это "примут соответствующие меры".
При этом Салливан подтвердил, что в Вашингтоне "не наблюдают", что Китай оказывает России "военную летальную" помощь, но будут "сохранять бдительность" в этом отношении.
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