Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.019 GBR   2.1557 TRY   0.056

Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.82 +1.04 Brent 82.87 +0.47

Дальнее зарубежье 31.01.2024 10:15

США готовы принять меры в отношении китайских компаний, сотрудничающих с российскими в области ВПК

Американская администрация обращает внимание, что некоторые китайские компании сотрудничают с российскими в сфере военно-промышленного комплекса, и готова принять в связи с этим соответствующие меры, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы видим поддержку со стороны китайских компаний, которые помогают России восстанавливать ее военно-промышленный комплекс", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.

Чиновник отметил, что американские представители указывали на это китайским во время контактов на различных уровнях и предупреждали, что в ответ на это "примут соответствующие меры".

При этом Салливан подтвердил, что в Вашингтоне "не наблюдают", что Китай оказывает России "военную летальную" помощь, но будут "сохранять бдительность" в этом отношении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


На ближайшее время запланирована телефонная беседа Байдена с Си Цзиньпином - Белый дом Попытки отделить Тайвань от Китая несут наибольший риск отношениям Пекина и Вашингтона - глава МИД КНР Советник Байдена по нацбезопасности проведет встречу с главой МИД Китая США призывали КНР повлиять на Иран в связи с ситуацией с хуситами, особого эффекта эти просьбы не имели Завотделом международных связей ЦК КПК обсудил с Блинкеном двухсторонние отношения и международные проблемы - МИД КНР Представители США и Китая обсудили в Вашингтоне Ближний Восток, Украину и Тайвань - Белый дом Boeing передала Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года США обсуждают возможность повышения пошлин на ввоз китайских электромобилей - WSJ Блинкен пообещал, что США в 2024 году продолжат помогать Украине Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az