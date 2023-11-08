Шойгу: отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении

Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве в среду.
"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу.
Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки".
"Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - сказал Шойгу.
Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Также перед встречей Шойгу показал гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного рейхстага.
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