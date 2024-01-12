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Регион 12.01.2024 14:48

Глава спецслужб Армении сохранил свой пост, его увольнение было формальной процедурой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, уволенного ранее в пятницу указом президента республики Ваагна Хачатуряна.

"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении", - говорится в решении Пашиняна, распространенном пресс-службой правительства.

В соответствии с принятым в Армении в ноябре 2023 года новым законом, директоров СНБ и его заместителей назначает и освобождает премьер-министр Армении.

Ранее в пятницу президент Армении, основываясь на предложении премьер-министра Армении, освободил Абазяна с должности директора Службы национальной безопасности.

Абазян занимает должность директора СНБ с ноября 2020 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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