Глава спецслужб Армении сохранил свой пост, его увольнение было формальной процедурой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, уволенного ранее в пятницу указом президента республики Ваагна Хачатуряна.
"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении", - говорится в решении Пашиняна, распространенном пресс-службой правительства.
В соответствии с принятым в Армении в ноябре 2023 года новым законом, директоров СНБ и его заместителей назначает и освобождает премьер-министр Армении.
Ранее в пятницу президент Армении, основываясь на предложении премьер-министра Армении, освободил Абазяна с должности директора Службы национальной безопасности.
Абазян занимает должность директора СНБ с ноября 2020 года.
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