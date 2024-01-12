ЕС рассматривает возможность участия в операции против хуситов

ЕС намерен направить в Красное море несколько кораблей, однако эта инициатива пока находится лишь на стадии рассмотрения, сообщает в пятницу Польское радио, брюссельский корреспондент которого имела возможность ознакомится с проектом этих предложений.

"В документе говорится, что детали операции будет необходимо согласовать, но по первоначальным планам, эта операция продлится один год, в ней примут участие как минимум три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПВО и усиленных возможностями ведения разведки, а также кибернетического, спутникового и информационного противодействия", - информирует радио.

"Пока это первый шаг. Надеемся, что условия участия ЕС в операции в Красном море удастся согласовать", - сообщил Польскому радио один из европейских дипломатов.

При этом радио подчеркивает, что сейчас в ЕС существуют разногласия относительно возможности участия и масштабов такой операции. Однако предложения уже подготовили эксперты Европейской внешнеполитической службы ЕС по просьбе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"С учетом шестимесячной ротации, за год в такой операции должно было бы принять участие не менее шести кораблей. Операция должна начаться в конце февраля - начале марта", - отмечает Польское радио.

США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене. Телеканал CNN сообщил, что одними из основных целей авиаударов стали йеменские аэропорты.

В частности, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена.

Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.

Американский президент Джо Байден отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

"Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободной международной торговли", - сказал он.