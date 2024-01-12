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Карабах 12.01.2024 19:40

Власти Азербайджана отбирают подрядчиков для строительства 60 жилых домов в Агдаме

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе отбирает подрядчиков для строительства 60 жилых домов в жилмассиве №2 города Агдам.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Всего объявлено 11 тендеров, стоимость участия в которых варьируется от 2,314 тыс. манатов до 3,772 тыс. манатов.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 27 февраля 2024 года. Тогда же состоится вскрытие предложений претендентов.

Р.Керимов

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Тэги: АГДАМ, ДОМА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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