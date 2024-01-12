Власти Азербайджана отбирают подрядчиков для строительства 60 жилых домов в Агдаме

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе отбирает подрядчиков для строительства 60 жилых домов в жилмассиве №2 города Агдам. Отбор проводится методом открытого тендера. Всего объявлено 11 тендеров, стоимость участия в которых варьируется от 2,314 тыс. манатов до 3,772 тыс. манатов. Предложения от компаний принимаются до 16:00 27 февраля 2024 года. Тогда же состоится вскрытие предложений претендентов. Р.Керимов

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