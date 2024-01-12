БФБ вступила в AHK Azerbaycan

Бакинская фондовая биржа (БФБ) стала членом Германо-Азербайджанской торговой палатой (AHK Azerbaycan), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ.
На бирже сообщили, что в декабре прошлого года состоялись первые встречи сторон, на которых было принято решение о сотрудничестве, а уже 7 января 2024 года было официально оформление вступление БФБ в AHK Azerbaycan.
AHK Azerbaycan действует в Азербайджане с 2012 года. Палата предоставляет информацию и необходимую поддержку компаниям, связанным с исследованиями рынка и бизнеса.
Х.Насирзаде
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