БФБ вступила в AHK Azerbaycan

Бакинская фондовая биржа (БФБ) стала членом Германо-Азербайджанской торговой палатой (AHK Azerbaycan), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ.

На бирже сообщили, что в декабре прошлого года состоялись первые встречи сторон, на которых было принято решение о сотрудничестве, а уже 7 января 2024 года было официально оформление вступление БФБ в AHK Azerbaycan.

AHK Azerbaycan действует в Азербайджане с 2012 года. Палата предоставляет информацию и необходимую поддержку компаниям, связанным с исследованиями рынка и бизнеса.

Х.Насирзаде