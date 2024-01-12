Входящие платежи в IV кв. выросли на 12,4% – ЦБ Азербайджана

Объем финансовых потоков в Азербайджане по итогам IV квартала 2023 года составили 43 млрд 321,4 млн манатов, что на 12,4% выше октября-декабря 2022 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на мониторинг отраслевых финансовых потоков за четвертый квартал 2023 года, опубликованный на сайте Центробанка.
Данные финансовых потоков указывают на сохранение тенденции роста экономической активности в IV-м квартале 2023 года, при этом эти темпы выше, чем в 2018-2022гг, отмечает Центробанк Азербайджана.
По данным Центробанка, финансовые потоки в первом квартале 2023 года составили 19 млрд 247,4 млн манатов, во втором - 29 млрд 187,7 млн манатов, в третьем - 36 млрд 924 млн манатов. Таким образом, в четвертом квартале зафиксирован самый высокий объем финансовых потоков.
Согласно анализу, в структуре входящих платежей наибольший вес в четвертом квартале 2023 года имели сектора: госуправления и обороны (32,9%), оптовая и розничная торговля (13,6%), строительство (9,9%).
При этом наибольший рост объема поступлений в октябре-декабре наблюдался в сфере транспорта и складского хозяйства – 2 млрд 989,1 млн манатов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 146% или 1 млрд 774 млн манатов), снабжении электроэнергии, газа и пара – 1 млрд 220,2 млн манатов (+77% или 529,1 млн манатов), административных и вспомогательных услуг – 465,8 млн манатов (+40% или 132,3 млн манатов).
Касаясь отраслевой динамики финансовых потоков, ЦБ указывает, что в четвертом квартале 2023 года поступления по сектору госуправления составили 14 млрд 260,4 млн манатов (+16%), строительству – 4 млрд 276,3 млн манатов (спад на 29%), оптовой и розничной торговли – 5 млрд 905,8 млн манатов (рост на 0,1%), перерабатывающей промышленности – 3 млрд 488,5 млн манатов (+10%), добывающей промышленности – 2 млрд 289,3 млн манатов (+6%).
В целом, по анализам Центробанка, в четвертом квартале (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) снижение финансовых потоков наблюдалось только в сфере строительства и операций с недвижимостью.
Х.Насирзаде
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