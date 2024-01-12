Брюссель готов пойти на уступки Будапешту в вопросе финансирования Киева

Европейские дипломаты разработали компромиссное решение, которое сможет преодолеть блокаду Венгрией макрофинансовой помощи Украине до 2027 года, пишет в пятницу портал Euractiv.

"Мы поддерживаем диалог (с Венгрией), и это позитивный аспект", - приводит близкое к институтам ЕС интернет-издание слова неназванного чиновника, причастного к переговорам с Будапештом.

По данным Euractiv, должностные лица Евросоюза отмечают, что Брюссель может согласиться с идеей пересмотра в 2025 году программы помощи Украине на 2024-2027 годы с учетом оценки того, как используются деньги европейских налогоплательщиков и выполняются ли условия, поставленные Киеву под финансовую помощь.

Такая ревизия должна позволить в будущем году венгерскому премьеру Виктору Орбану, наложившему вето на декабрьском саммите ЕС 2023 года на решение о выделении Украине 50 млрд евро в рамках пересматриваемого бюджета Евросоюза, вновь выразить в случае необходимости свое несогласие с финансированием Киева.

Кроме того, сообщает портал со ссылкой на свои европейские источники, допускается предложить механизм "экстренного торможения", который может быть активирован любым государством-членом ЕС в случае возникновения обеспокоенностей относительно выделенного финансирования.

Euractiv напоминает, что постпреды стран Евросоюза согласовали 10 января частичный мандат на переговоры Совета ЕС с Европейским парламентом по пакету для Украины на 50 млрд евро, хотя Будапешт и не снял своей угрозы вновь выдвинуть вето на специальном саммите ЕС 1 февраля, который предпримет новую попытку пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом многомиллиардной помощи Украине до 2027 года.