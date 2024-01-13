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Дальнее зарубежье 13.01.2024 13:35

Военные КНР не проявляли большой активности у Тайваня накануне выборов главы администрации острова

Военные КНР не стали наращивать активность около Тайваня в преддверии стартовавших в субботу выборов главы его администрации и состава парламента, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Хотя Китай продолжал регулярные перемещения военных сил вокруг Тайваня в преддверии выборов на острове в субботу, Пекин воздержался от явного роста такой активности (...) в то время как 19 млн человек готовились голосовать в субботу утром, Тайбэй в ежедневной сводке сообщал о появлении восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", - информирует издание.

Согласно подсчетам SCMP, на протяжении последних трех месяцев командование НОАК каждый день отправляло самолеты и корабли к Тайваню, но существенных изменений в численности направляемых сил не было. Так, с 1 января количество самолетов НОАК, летавших у острова, варьировались от четырех до 15 - в минувший четверг. За последние три месяца больше всего самолетов зафиксировали 1 ноября - 43 единицы. Однако это на порядок меньше рекордного показателя в 103 самолета, зарегистрированного 17 сентября.

Также в течение трех месяцев перед выборами в Тайванском проливе не проходили крупные маневры НОАК. В Тайбэе отмечали, что обычно НОАК проводит ежегодные учения там в июле - сентябре.

Однако, напоминает издание, с 2020 году маневры НОАК у Тайваня стали проходить чаще, при этом в Пекине ссылались на "провокации" тайванских властей и их "сговор" с США. В свою очередь власти Тайваня утверждали, что Пекин пытается за счет военного давления оказать влияние на исход выборов на острове. В частности, это обвинение активно высказывает Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за провозглашение независимости Тайваня.

В то же время тайванская оппозиция обвиняет власти в преувеличении угрозы со стороны НОАК. Так, во вторник ряд политиков и общественность подвергли критике оборонное ведомство за объявление общенациональной тревоги - впервые - в связи с запуском КНР ракеты-носителя со спутником. При этом в англоязычном тексте предупреждения вначале фигурировала боевая ракета, а не спутник, из-за чего ведомство впоследствии принесло извинения. Критики отмечали, что, хотя спутник пролетел над южной частью Тайваня, он находился на высоте 500 км. Также недовольные напомнили, что на Тайване не включали тревогу в августе 2022 года, когда НОАК запускала ракеты так, чтобы траектория их полета проходила над островом.

В четверг оборонное ведомство сообщало о запуске еще двух спутников Пекином, но тогда уточнили, что они не представляют угрозы Тайваню. Кроме того, в ведомстве сообщали, что со 2 января наблюдали вблизи острова аэростаты - всего 31, некоторые из которых относили к силам НОАК.

В свою очередь представитель МИД КНР Мао Нин заявила в минувшую среду, что ДПП пытается "ввести в заблуждение жителей и посеять панику".

В субботу за пост главы администрации Тайваня борются три кандидата - Лай Циндэ, представляющий ДПП, которая выступает за провозглашение независимости Тайваня; Хоу Юи от Гоминьдана, стремящегося к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а также Кэ Вэньчжэ - основатель Тайваньской народной партии, которая также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином. Избирателям предстоит также выбрать депутатов законодательного юаня - тайваньского парламента и партии, которые будут в нем представлены.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

К нынешним выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона.

Воссоединение родины декларируется в конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами. В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".

Вопрос Тайваня стал одной из ключевых тем переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. По словам главы Китая, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в американо-китайских отношениях.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЕННЫЕ, ТАЙВАНЬ


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