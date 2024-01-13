Баку обвинил комиссара Совета Европы по правам человека в предвзятости и несправедливой оценке ситуации на Южном Кавказе

Официальный Баку разочарован отчетом/наблюдениями комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович во время ее визита в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года, обвинив ее в предвзятости и несправедливой оценке реальной ситуации.

"Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут справедливо освещены в замечаниях комиссара. (...) Комиссар фокусируется на узкой и единственной перспективе, упускающей из виду всесторонний анализ ситуации. В связи с этим Азербайджан считает, что выводы, сделанные ею, основаны не на прямых наблюдениях комиссара во время ее визита, а в первую очередь на информации, полученной из других неполных и предвзятых источников", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.





В Баку подчеркнули, что Азербайджан, приглашая комиссара посетить регион, ожидал, что она сделает замечания, основанные на нейтральности, беспристрастности, равенстве и универсальности всех прав человека.





"Отмечая итоги визита, Азербайджан подчеркивает, что замечаниям комиссара не хватает полной справедливости и беспристрастности", - отметили в ведомстве.





В частности, в Баку заметили отсутствие в докладе встречи комиссара с азербайджанцами, которые пережили Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, а также с членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными из своих домов на территории современной Армении.





"Это обеспечило бы точное отражение визита комиссара, а также более комплексный подход к вопросам прав человека, которые призван охватить отчет, включая право на возвращение. Это имеет особое значение, поскольку сама Комиссар повторяет в своих замечаниях, что все лица, перемещенные в результате длительного конфликта, имеют право вернуться в свои дома или места обычного проживания, независимо от того, были ли они перемещены внутри страны или за границей", - подчеркнули в министерстве.





Кроме того, отметили в МИД, комиссар, ссылаясь на решение Международного Суда от декабря 2021 года, игнорирует тот факт, что Армения обязана предоставить временную меру по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации в отношении Азербайджана.





При этом, отмечается в комментарии министерства, доклад Миятович сводит на нет безосновательные инсинуации, связанные с так называемой "этнической чисткой" или "насильственным перемещением" после контртеррористических мер местного характера, предпринятых вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года на его суверенных территориях со строгими мерами предосторожности в отношении гражданских районов.





"Таким образом, визит комиссара в регион и ее наблюдения указывают на тот факт, что это было собственное решение местных армян добровольно покинуть Карабахский регион Азербайджана без какого-либо применения силы со стороны властей Азербайджана", - подчеркнули в ведомстве.





Вместе с тем, в докладе также подчеркивается острая проблема массового минирования на освобожденных территориях Азербайджана и препятствия, которые это создает для восстановления этих земель и темпов безопасного и достойного возвращения бывших внутренне перемещенных лиц в свои дома, а также серьезные риски для их здоровья и жизни.





"Следует особо отметить указание в отчете о степени точности (всего 25%) карт минных полей, представленных Арменией на данный момент", - отмечается в информации.





Тем не менее, отметили в МИД, документ, к сожалению, не отражает правдиво фундаментальных реалий, связанных с общей ситуацией с правами человека всех людей, пострадавших в результате развязанного Арменией конфликта, который привел к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.





"Таким образом, именно агрессия Армении против Азербайджана привела к систематическим актам этнической чистки, военным преступлениям и насильственному перемещению сотен тысяч азербайджанцев, включая детей, пожилых людей и женщин", - подчеркивает МИД Азербайджана.





Х.Насирзаде