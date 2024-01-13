Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8662 RUR   0.0192 GBR   2.1716 TRY   0.0565

Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 72.02 +0.65 Brent 77.41 +0.61

Внешняя политика 13.01.2024 11:35

Баку обвинил комиссара Совета Европы по правам человека в предвзятости и несправедливой оценке ситуации на Южном Кавказе

Официальный Баку разочарован отчетом/наблюдениями комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович во время ее визита в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года, обвинив ее в предвзятости и несправедливой оценке реальной ситуации.

"Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут справедливо освещены в замечаниях комиссара. (...) Комиссар фокусируется на узкой и единственной перспективе, упускающей из виду всесторонний анализ ситуации. В связи с этим Азербайджан считает, что выводы, сделанные ею, основаны не на прямых наблюдениях комиссара во время ее визита, а в первую очередь на информации, полученной из других неполных и предвзятых источников", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.


В Баку подчеркнули, что Азербайджан, приглашая комиссара посетить регион, ожидал, что она сделает замечания, основанные на нейтральности, беспристрастности, равенстве и универсальности всех прав человека.


"Отмечая итоги визита, Азербайджан подчеркивает, что замечаниям комиссара не хватает полной справедливости и беспристрастности", - отметили в ведомстве.


В частности, в Баку заметили отсутствие в докладе встречи комиссара с азербайджанцами, которые пережили Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, а также с членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными из своих домов на территории современной Армении.


"Это обеспечило бы точное отражение визита комиссара, а также более комплексный подход к вопросам прав человека, которые призван охватить отчет, включая право на возвращение. Это имеет особое значение, поскольку сама Комиссар повторяет в своих замечаниях, что все лица, перемещенные в результате длительного конфликта, имеют право вернуться в свои дома или места обычного проживания, независимо от того, были ли они перемещены внутри страны или за границей", - подчеркнули в министерстве.


Кроме того, отметили в МИД, комиссар, ссылаясь на решение Международного Суда от декабря 2021 года, игнорирует тот факт, что Армения обязана предоставить временную меру по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации в отношении Азербайджана.


При этом, отмечается в комментарии министерства, доклад Миятович сводит на нет безосновательные инсинуации, связанные с так называемой "этнической чисткой" или "насильственным перемещением" после контртеррористических мер местного характера, предпринятых вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года на его суверенных территориях со строгими мерами предосторожности в отношении гражданских районов.


"Таким образом, визит комиссара в регион и ее наблюдения указывают на тот факт, что это было собственное решение местных армян добровольно покинуть Карабахский регион Азербайджана без какого-либо применения силы со стороны властей Азербайджана", - подчеркнули в ведомстве.


Вместе с тем, в докладе также подчеркивается острая проблема массового минирования на освобожденных территориях Азербайджана и препятствия, которые это создает для восстановления этих земель и темпов безопасного и достойного возвращения бывших внутренне перемещенных лиц в свои дома, а также серьезные риски для их здоровья и жизни.


"Следует особо отметить указание в отчете о степени точности (всего 25%) карт минных полей, представленных Арменией на данный момент", - отмечается в информации.


Тем не менее, отметили в МИД, документ, к сожалению, не отражает правдиво фундаментальных реалий, связанных с общей ситуацией с правами человека всех людей, пострадавших в результате развязанного Арменией конфликта, который привел к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.


"Таким образом, именно агрессия Армении против Азербайджана привела к систематическим актам этнической чистки, военным преступлениям и насильственному перемещению сотен тысяч азербайджанцев, включая детей, пожилых людей и женщин", - подчеркивает МИД Азербайджана.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, КОМИССАР, ДОКЛАД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az