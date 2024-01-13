В РФ ввезена еще одна партия яиц из Азербайджана весом свыше 18т

Азербайджан в субботу поставил в Россию очередную партию яиц объемом в 18,63 тонны (306 тыс. шт.).
Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан”, по данным Россельхознадзора, с конца декабря экспортировано 1,8 млн шт. яиц (около 109 тонн - ИФ).
Х.Насирзаде
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