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АПК 13.01.2024 17:29

В РФ ввезена еще одна партия яиц из Азербайджана весом свыше 18т

Азербайджан в субботу поставил в Россию очередную партию яиц объемом в 18,63 тонны (306 тыс. шт.).

Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан”, по данным Россельхознадзора, с конца декабря экспортировано 1,8 млн шт. яиц (около 109 тонн - ИФ).


Х.Насирзаде


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Тэги: РФ, ЯЙЦА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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