В РФ ввезена еще одна партия яиц из Азербайджана весом свыше 18т

Азербайджан в субботу поставил в Россию очередную партию яиц объемом в 18,63 тонны (306 тыс. шт.). Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан”, по данным Россельхознадзора, с конца декабря экспортировано 1,8 млн шт. яиц (около 109 тонн - ИФ).

Х.Насирзаде



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