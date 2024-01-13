В ЕС позитивно отозвались о выборах на Тайване

Евросоюз приветствовал выборы, состоявшиеся на Тайване 13 января, сославшись на общую приверженность демократии.

"Наши соответствующие системы управления основаны на общей приверженности демократии, верховенству закона и правам человека. Европейский союз подчеркивает, что мир и стабильность в районе Тайваньского пролива являются ключом к региональной и глобальной безопасности и процветанию", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в субботу в Брюсселе.

Вместе с тем представитель ЕВС отметил, что Евросоюз "по-прежнему обеспокоен растущей напряженностью в Тайваньском проливе и выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво".

Западные СМИ ранее сообщили, что лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одерживает победу на выборах главы администрации Тайваня.

Он получил 40,2% голосов, значительно опередив оппонентов. Отмечается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.

СМИ напоминают, что таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.