В ЕС позитивно отозвались о выборах на Тайване

Евросоюз приветствовал выборы, состоявшиеся на Тайване 13 января, сославшись на общую приверженность демократии.
"Наши соответствующие системы управления основаны на общей приверженности демократии, верховенству закона и правам человека. Европейский союз подчеркивает, что мир и стабильность в районе Тайваньского пролива являются ключом к региональной и глобальной безопасности и процветанию", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в субботу в Брюсселе.
Вместе с тем представитель ЕВС отметил, что Евросоюз "по-прежнему обеспокоен растущей напряженностью в Тайваньском проливе и выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво".
Западные СМИ ранее сообщили, что лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одерживает победу на выборах главы администрации Тайваня.
Он получил 40,2% голосов, значительно опередив оппонентов. Отмечается, что подсчитаны почти все бюллетени. Однако Центральная избирательная комиссия пока не озвучила явку избирателей.
СМИ напоминают, что таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.
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