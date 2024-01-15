Манат подорожал к евро, подешевел и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 января ЦБА установил на уровне 1.8637 маната/1EUR (12 января - 1.8662 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 января установил на уровне 0.0193 маната/1RUB (12 января - 0.0192 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 15 января ЦБА сохранил на уровне 0.0565 маната/1TRY (12 января - 0.0565 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
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