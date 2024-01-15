Дорожная полиция Азербайджана направит свыше 39 млн манатов на материалы и оборудование для изготовления водительских прав и номерных знаков для автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана направит свыше 39 млн манатов на закупку материалов, оборудования и запасных частей для изготовления водительских прав, техпаспортов транспортных средств и государственных номерных знаков.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с этой целью с ООО «Bakinity Distribution» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 39 млн 172,485 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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