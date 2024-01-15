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Инфраструктура и тендеры 15.01.2024 19:11

Дорожная полиция Азербайджана направит свыше 39 млн манатов на материалы и оборудование для изготовления водительских прав и номерных знаков для автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана направит свыше 39 млн манатов на закупку материалов, оборудования и запасных частей для изготовления водительских прав, техпаспортов транспортных средств и государственных номерных знаков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с этой целью с ООО «Bakinity Distribution» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 39 млн 172,485 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОЛИЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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