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Финансы 15.01.2024 14:30

ГНС Азербайджана увеличила в 2023г сбор налогов почти на 4% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 3,8% - до 16 млрд 126,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По итогам 2023 года налоговые поступления в бюджет по линии ГНС составили 16 млрд 126,7 млн манатов. Из них 9 млрд 707,8 млн манатов (рост на 19,3%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

Таким образом, ненефтегазовый сектор обеспечил 60,2% сборов налогов по линии ГНС в 2023 году.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год были запланированы на уровне 14,9 млрд манатов. Таким образом, налоговые органы плановое задание по сбору налогов выполнили на 108,2%.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНИСТР, НАЛОГИ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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