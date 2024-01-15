ГНС Азербайджана увеличила в 2023г сбор налогов почти на 4% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 3,8% - до 16 млрд 126,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По итогам 2023 года налоговые поступления в бюджет по линии ГНС составили 16 млрд 126,7 млн манатов. Из них 9 млрд 707,8 млн манатов (рост на 19,3%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

Таким образом, ненефтегазовый сектор обеспечил 60,2% сборов налогов по линии ГНС в 2023 году.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год были запланированы на уровне 14,9 млрд манатов. Таким образом, налоговые органы плановое задание по сбору налогов выполнили на 108,2%.

Р.Ахмедов