Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 2023г не изменились

Mercedes-Benz AG по итогам 2023 года продал 2 млн 43,8 тыс. легковых автомобилей, что практически совпадает с результатами предыдущего года (2 млн 40,7 тыс. машин), по предварительным расчетам германской компании.
В Европе было реализовано 659,4 тыс. машин (повышение на 7%), в том числе в Германии - 234,3 тыс. (рост на 9%). Продажи в Азии составили 963,8 тыс. (снижение на 2%), в том числе в Китае - 737,2 тыс. (сокращение также на 2%). В Северной Америке реализация машин уменьшилась на 1% - до 339,5 тыс., в остальном мире - на 9%, до 81,1 тыс.
Глобальные поставки электромобилей взлетели на 73% и достигли 222,6 тыс. Таким образом, на них пришлось около 11% общего объема продаж, а с учетом гибридов - 19%.
Продажи Mercedes-Benz с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков (такие как Sprinter, Vito, Citan) в прошлом году выросли на 1,5% - до 2 млн 491,6 тыс., сообщается в пресс-релизе.
По словам исполнительного вице-президента по продажам Beijing Mercedes-Benz Sales Services Оливера Бритца, в этом году германский автопроизводитель представит китайским клиентам более 15 новых моделей, сообщает агентство "Синьхуа".
В 2023 году продажи электромобилей Mercedes-Benz в Китае выросли более чем вдвое. Зарядные станции компании за прошлый год были установлены в таких городах, как Чэнду, Фошань, Циндао, Чунцин, Куньмин, Ухань, Сучжоу и Чанчжоу. В результате количество общедоступных зарядных станций компании составляет почти 590 тыс. единиц более чем в 340 городах страны.
Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном
Подразделения коммандос ВС Азербайджана на учениях захватили членов группировки условного противника
Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги
Стоимость похорон в Великобритании в 2023г подорожала на 4,7%
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 7 - МЧС
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Apple снижает цены на новейшие смартфоны в Китае
Авиаудары Великобритании и США по хуситам не являются частью конфликта Израиля и ХАМАС
Активная фаза наступления ЦАХАЛ на севере Газы окончена - глава Минобороны Израиля
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы