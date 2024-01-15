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Транспорт и связь 15.01.2024 21:45

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 2023г не изменились

Mercedes-Benz AG по итогам 2023 года продал 2 млн 43,8 тыс. легковых автомобилей, что практически совпадает с результатами предыдущего года (2 млн 40,7 тыс. машин), по предварительным расчетам германской компании.

В Европе было реализовано 659,4 тыс. машин (повышение на 7%), в том числе в Германии - 234,3 тыс. (рост на 9%). Продажи в Азии составили 963,8 тыс. (снижение на 2%), в том числе в Китае - 737,2 тыс. (сокращение также на 2%). В Северной Америке реализация машин уменьшилась на 1% - до 339,5 тыс., в остальном мире - на 9%, до 81,1 тыс.

Глобальные поставки электромобилей взлетели на 73% и достигли 222,6 тыс. Таким образом, на них пришлось около 11% общего объема продаж, а с учетом гибридов - 19%.

Продажи Mercedes-Benz с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков (такие как Sprinter, Vito, Citan) в прошлом году выросли на 1,5% - до 2 млн 491,6 тыс., сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного вице-президента по продажам Beijing Mercedes-Benz Sales Services Оливера Бритца, в этом году германский автопроизводитель представит китайским клиентам более 15 новых моделей, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2023 году продажи электромобилей Mercedes-Benz в Китае выросли более чем вдвое. Зарядные станции компании за прошлый год были установлены в таких городах, как Чэнду, Фошань, Циндао, Чунцин, Куньмин, Ухань, Сучжоу и Чанчжоу. В результате количество общедоступных зарядных станций компании составляет почти 590 тыс. единиц более чем в 340 городах страны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, MERCEDES/BENZ, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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