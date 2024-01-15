Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8637 RUR   0.0193 GBR   2.1683 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

Туризм 15.01.2024 17:49

Нагиев обсудил развитие сотрудничества Азербайджана в сфере туризма с Саудовской Аравией, Иорданией и Таджикистаном

Увеличение количества взаимных туристических визитов между Азербайджаном и Саудовской Аравией, расширение туристических связей и перспективы сотрудничества обсудили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и посол Саудовской Аравии в Баку Эссам бин Салех Аль-Джутейли.

Как сообщает ГАТ, в ходе встречи Нагиев отметил, что в 2024 году в Саудовской Аравии будет организован ряд маркетинговых мероприятий.

В свою очередь посол, отметил, что граждане Саудовской Аравии рассматривают Азербайджан как одно из приемлемых направлений для долгосрочных визитов.

«В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросу упрощения визового порядка для граждан Азербайджана», - подчеркивает ГАТ.

Также в понедельник состоялась встреча Нагиева с послом Иордании в Баку Омаром Баракатов аль-Нахари. Стороны обсудили вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

Кроме того, Нагиев в понедельник провел встречу с послом Таджикистана в Азербайджане Ильхомом Абдурахмоном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам ведения работы в направлении увеличения существующих авиарейсов между двумя странами и развития взаимоотношений в сфера туризма. Было предложено проработать «Дорожную карту» в целях укрепления туристических связей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАТ, ПОСЛЫ, ВСТРЕЧИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az