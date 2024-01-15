Нагиев обсудил развитие сотрудничества Азербайджана в сфере туризма с Саудовской Аравией, Иорданией и Таджикистаном

Увеличение количества взаимных туристических визитов между Азербайджаном и Саудовской Аравией, расширение туристических связей и перспективы сотрудничества обсудили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и посол Саудовской Аравии в Баку Эссам бин Салех Аль-Джутейли.
Как сообщает ГАТ, в ходе встречи Нагиев отметил, что в 2024 году в Саудовской Аравии будет организован ряд маркетинговых мероприятий.
В свою очередь посол, отметил, что граждане Саудовской Аравии рассматривают Азербайджан как одно из приемлемых направлений для долгосрочных визитов.
«В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросу упрощения визового порядка для граждан Азербайджана», - подчеркивает ГАТ.
Также в понедельник состоялась встреча Нагиева с послом Иордании в Баку Омаром Баракатов аль-Нахари. Стороны обсудили вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.
Кроме того, Нагиев в понедельник провел встречу с послом Таджикистана в Азербайджане Ильхомом Абдурахмоном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам ведения работы в направлении увеличения существующих авиарейсов между двумя странами и развития взаимоотношений в сфера туризма. Было предложено проработать «Дорожную карту» в целях укрепления туристических связей.
Б.Рустамбеков
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