Финляндия планирует ограничить сделки с недвижимостью для лиц и компаний не из стран ЕС

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил о готовности ограничить сделки с недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС.

"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями не из Евросоюза и Европейской экономической зоны в целом. Идет поиск юридического обоснования этого решения, которое будет приниматься уже весной", - сказал он изданию Uutissuomalainen.

По словам Хяккянена, власти планируют более строго контролировать сдачу недвижимости в аренду, а также планируют изучить предысторию уже проданных объектов.

Издание отмечет, что на минувшей неделе министерство обороны приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в которых покупатель был не из ЕС или ЕЭЗ.