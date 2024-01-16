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Дальнее зарубежье 16.01.2024 03:30

Финляндия планирует ограничить сделки с недвижимостью для лиц и компаний не из стран ЕС

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил о готовности ограничить сделки с недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС.

"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями не из Евросоюза и Европейской экономической зоны в целом. Идет поиск юридического обоснования этого решения, которое будет приниматься уже весной", - сказал он изданию Uutissuomalainen.

По словам Хяккянена, власти планируют более строго контролировать сдачу недвижимости в аренду, а также планируют изучить предысторию уже проданных объектов.

Издание отмечет, что на минувшей неделе министерство обороны приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в которых покупатель был не из ЕС или ЕЭЗ.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, СДЕЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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