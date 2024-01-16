Финляндия планирует ограничить сделки с недвижимостью для лиц и компаний не из стран ЕС

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил о готовности ограничить сделки с недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС.
"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицами и компаниями не из Евросоюза и Европейской экономической зоны в целом. Идет поиск юридического обоснования этого решения, которое будет приниматься уже весной", - сказал он изданию Uutissuomalainen.
По словам Хяккянена, власти планируют более строго контролировать сдачу недвижимости в аренду, а также планируют изучить предысторию уже проданных объектов.
Издание отмечет, что на минувшей неделе министерство обороны приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в которых покупатель был не из ЕС или ЕЭЗ.
Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном
Подразделения коммандос ВС Азербайджана на учениях захватили членов группировки условного противника
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире
Цены на Brent едва привышает $78,2 за баррель
Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги
Стоимость похорон в Великобритании в 2023г подорожала на 4,7%
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы