Пять богатейших людей мира стали вдвое богаче с 2020 г., 5 млрд людей обеднели

Суммарное благосостояние пяти самых обеспеченных людей мира увеличилось более чем в два раза (на 114%) с 2020 года, тогда как состояние почти 5 млрд человек сократилось за этот период, говорится в докладе благотворительной организации Oxfam.
Если текущая тенденция продолжится, в ближайшее десятилетие в мире появится первый долларовый триллионер, а для искоренения бедности потребуется 229 лет.
Семь из десяти крупнейших компаний мира имеют миллиардера в качестве CEO или ключевого акционера, отмечается в докладе, публикация которого традиционно приурочена к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Капитализация таких компаний составляет $10,2 трлн - это больше, чем совокупный ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.
"Начинается десятилетие неравенства, когда миллиарды людей испытывают трудности из-за пандемии, инфляции и войны, тогда как состояние миллиардеров активно растет, - заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Oxfam Амитаб Бехар. - Ни у кого не должно быть миллиарда долларов".
Состояние всех миллиардеров мира за последние три года увеличилось на $3,3 трлн, а темпы прироста в три раза обгоняли инфляцию. В то же время повышение зарплат почти 800 млн сотрудников по всему миру было ниже темпов роста потребительских цен.
Во многом это связано с тем фактом, что 1% богатейших людей мира владеет 43% финансовых активов. На Ближнем Востоке эта доля достигает 48%, в Азии - 50%, в Европе - 47%.
Схожая картина наблюдается в корпоративном сегменте. Полторы сотни крупнейших компаний мира за 12 месяцев по конец июня 2023 года получили $1,8 трлн чистой прибыли, что на 52% выше среднего показателя в 2018-2021 годах, пишет Oxfam. При этом 82% чистой прибыли, полученной 96 ведущими фирмами, было выплачено богатым акционерам.
Oxfam призвала правительства укрепить позиции государства в борьбе с проявлениями чрезмерного влияния корпораций, обеспечив всеобщий доступ к образованию и здравоохранению. Также организация призывает к дроблению компаний-монополистов, демократизации патентного законодательства, ограничению зарплат руководителей компаний и повышению налогов на сверхбогатых граждан.
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