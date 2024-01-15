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Дальнее зарубежье 15.01.2024 20:30

Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе

Йеменские мятежники-хуситы не прекратят наносить удары по израильским судам в Красном море до тех пор, пока еврейское государство ведет военную операцию в секторе Газа, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Хуситы заверили нас, что они не подрывают безопасность на море, но их позиция такова: они будут предпринимать действия против израильских судов до тех пор, пока война в Газе продолжается", - приводит телеканал "Аль-Арабия" его слова с пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам иранского чиновника, Тегеран через власти Швейцарии довел до сведения Вашингтона необходимость немедленно прекратить бои в Газе. Он также призвал США и Британию более не наносить удары по хуситам.

"Америка не может говорить о своем желании остановить войну и в то же время действовать против Йемена", - резюмировал министр.

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Тэги: ИРАН, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, ПОЗИЦИЯ


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