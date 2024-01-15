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15.01.2024 20:50

Цены на уран превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с 2007г уровней

Цены на уран в январе 2024 г. продолжили рост и превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с конца 2007 г. уровней, сообщает Trading Economics.

Рост обусловлен растущими признаками высокого спроса на уран и одновременно рисками для предложения. В 2023 г. энергокомпании подписали контракты на поставку 160 млн фунтов урана, это максимальные объемы с 2012 г., говорится в сообщении.

Волатильность цен на ископаемое топливо и амбициозные цели по декарбонизации побудили США и еще 20 стран анонсировать планы по утроению атомных мощностей к 2050 г. Большие ставки на атомную энергетику делает Китай, который строит 22 из 58 реакторов в мире. Япония перезапустила проекты по увеличению выработки атомной энергии, а запуск нового атомного реактора в Финляндии стал первым в Европе за 16 лет, отмечает Trading Economics.

Однако эти планы были встречены растущими рисками поставок. Западные энергокомпании продолжали добровольно избегать импорта урана из РФ, а американские законодатели сделали шаг к полному запрету импорта российского урана (в декабре 2023 г. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России - ИФ), сообщает Trading Economics.

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Тэги: УРАН, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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