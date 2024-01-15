Цены на уран превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с 2007г уровней

Цены на уран в январе 2024 г. продолжили рост и превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с конца 2007 г. уровней, сообщает Trading Economics.
Рост обусловлен растущими признаками высокого спроса на уран и одновременно рисками для предложения. В 2023 г. энергокомпании подписали контракты на поставку 160 млн фунтов урана, это максимальные объемы с 2012 г., говорится в сообщении.
Волатильность цен на ископаемое топливо и амбициозные цели по декарбонизации побудили США и еще 20 стран анонсировать планы по утроению атомных мощностей к 2050 г. Большие ставки на атомную энергетику делает Китай, который строит 22 из 58 реакторов в мире. Япония перезапустила проекты по увеличению выработки атомной энергии, а запуск нового атомного реактора в Финляндии стал первым в Европе за 16 лет, отмечает Trading Economics.
Однако эти планы были встречены растущими рисками поставок. Западные энергокомпании продолжали добровольно избегать импорта урана из РФ, а американские законодатели сделали шаг к полному запрету импорта российского урана (в декабре 2023 г. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России - ИФ), сообщает Trading Economics.
Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном
Подразделения коммандос ВС Азербайджана на учениях захватили членов группировки условного противника
Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги
Стоимость похорон в Великобритании в 2023г подорожала на 4,7%
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 7 - МЧС
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Apple снижает цены на новейшие смартфоны в Китае
Авиаудары Великобритании и США по хуситам не являются частью конфликта Израиля и ХАМАС
Активная фаза наступления ЦАХАЛ на севере Газы окончена - глава Минобороны Израиля
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы