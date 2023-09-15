Цены на уран достигли пика за 12 лет, увеличившись до $65,5 за фунт

Цены за уран за последний месяц выросли до $65,5 за фунт, достигнув наивысшей точки за последние 12 лет, сообщила Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании UxC.

Цена фунта закиси-окиси подскочила примерно на 12%, отмечает издание.

Глобальный спрос на уран вырос на фоне стремления стран к энергетической независимости при помощи продления жизненного цикла существующих реакторов и строительства новых на фоне роста цен на газ.

Кроме того, как напомнила FT, влияние на цены оказал недавний переворот в Нигере, который производит около 4% урана в мире. Так, французская Orano, работающая в этой африканской стране, отмечала сокращение запасов химической продукции, из-за чего ей пришлось перенести работы по техобслуживанию.

Сказались и недавние пониженные прогнозы производства Cameco на рудниках Cigar Lake и Key Lake в Канаде. Как сообщала компания в начале сентября, в отношении Cigar Lake прогноз обновлен до 16,3 млн фунтов против 18 млн фунтов в прежнем прогнозе, на Key Lake речь теперь идет о производстве 14 млн фунтов против прежних 15 млн фунтов.

Trading Economics также отмечает, что цены преодолели рубеж в $60 на фоне продолжающейся неопределенности в отношении поставок ядерного топлива из России (ранее издание сообщало об остановке экспорта ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, прекращения поставок и роста опасений, что геополитическая напряженность между Россией и США изменит цепочки поставок, несмотря на отсутствие санкций в отношении российского урана).