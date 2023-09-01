Розничные инвесторы начали активно инвестировать в уран - FT

Розничные инвесторы начали активно вкладываться в урановую отрасль через специализированные компании и биржевые фонды на фоне опасений по поводу военного переворота в Нигере и ожиданий увеличения спроса на ядерное топливо в мире, пишет Financial Times.
Бумаги компании Yellow Cake Plc, работающей на физическом рынке урана, в Лондоне выросли на 8% в августе и на 22% с начала 2023 года. Фонд Geiger Counter, инвестирующий в компании в сфере добычи и переработки урана, также прибавил 8% в августе и отскочил примерно на 20% с минимумов, зафиксированных ранее этим летом.
Спотовые цены на уран на этой неделе достигали $58,50 за фунт, обновив максимум за 16 месяцев, по данным Uranium Exchange Company.
"В мире есть настоящие фанаты урана, в этом можно убедиться, зайдя в Twitter", - сказал Роб Крейфурд из CQS New City Investment Managers, управляющей фондом Geiger Counter.
"Рынок урана в чем-то похож на разворачивающийся нефтетанкер, - добавил он. - Предложение растет медленно из-за сроков разрешений на добычу, но и спрос также меняется медленно. А сейчас мы видим большие изменения".
Аналитики инвестиционного банка Liberum на этой неделе начали покрытие уранового сектора и компании Yellow Cake с рекомендацией "покупать" и целевой среднесрочной ценой урана в $70 за фунт.
По мнению инвесторов, правительства стран мира продолжат инвестировать в ядерную энергетику и будут продлевать сроки эксплуатации стареющих ядерных реакторов из соображений энергетической безопасности на фоне конфликта на Украине и усилий по сокращению выбросов углекислого газа.
Между тем военный переворот в Нигере, где находятся около 5% всех мировых запасов урана, угрожает перебоями поставок. Глобальный рынок уже испытывает нехватку поставок - спрос на уран превышает предложение с 2018 года, пишет FT.
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