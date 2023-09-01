Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Дальнее зарубежье 01.09.2023 23:22

Розничные инвесторы начали активно инвестировать в уран - FT

Розничные инвесторы начали активно вкладываться в урановую отрасль через специализированные компании и биржевые фонды на фоне опасений по поводу военного переворота в Нигере и ожиданий увеличения спроса на ядерное топливо в мире, пишет Financial Times.

Бумаги компании Yellow Cake Plc, работающей на физическом рынке урана, в Лондоне выросли на 8% в августе и на 22% с начала 2023 года. Фонд Geiger Counter, инвестирующий в компании в сфере добычи и переработки урана, также прибавил 8% в августе и отскочил примерно на 20% с минимумов, зафиксированных ранее этим летом.

Спотовые цены на уран на этой неделе достигали $58,50 за фунт, обновив максимум за 16 месяцев, по данным Uranium Exchange Company.

"В мире есть настоящие фанаты урана, в этом можно убедиться, зайдя в Twitter", - сказал Роб Крейфурд из CQS New City Investment Managers, управляющей фондом Geiger Counter.

"Рынок урана в чем-то похож на разворачивающийся нефтетанкер, - добавил он. - Предложение растет медленно из-за сроков разрешений на добычу, но и спрос также меняется медленно. А сейчас мы видим большие изменения".

Аналитики инвестиционного банка Liberum на этой неделе начали покрытие уранового сектора и компании Yellow Cake с рекомендацией "покупать" и целевой среднесрочной ценой урана в $70 за фунт.

По мнению инвесторов, правительства стран мира продолжат инвестировать в ядерную энергетику и будут продлевать сроки эксплуатации стареющих ядерных реакторов из соображений энергетической безопасности на фоне конфликта на Украине и усилий по сокращению выбросов углекислого газа.

Между тем военный переворот в Нигере, где находятся около 5% всех мировых запасов урана, угрожает перебоями поставок. Глобальный рынок уже испытывает нехватку поставок - спрос на уран превышает предложение с 2018 года, пишет FT.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, УРАН, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Цены на уран продолжают расти, достигли $44 за фунт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az