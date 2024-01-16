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Финансы 16.01.2024 07:02

Федрезерв зафиксировал рекордный убыток в 2023г из-за роста процентных расходов

Федеральная резервная система (ФРС) зафиксировала рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов в результате повышения базовой ставки.

Совокупные расходы 12 федеральных резервных банков (ФРБ) США в прошлом году превысили их доходы на $114,3 млрд, говорится в отчете ФРС, представившей предварительные данные.

Убыток является рекордным, отмечает The Wall Street Journal. Годом ранее ФРС зафиксировала чистую прибыль в $58,8 млрд.

Процентный доход ФРБ по ценным бумагам, приобретенным в рамках операций на открытом рынке, в 2023 году составил $163,8 млрд, что на $6,2 млрд меньше, чем годом ранее.

Тем временем общие процентные расходы подскочили на $178,7 млрд - до $281,1 млрд. В частности, ФРБ потратили на $116,3 млрд больше, чем годом ранее, на выплату процентов по депозитам фининститутов в ЦБ и на $62,4 млрд больше по ценным бумагам, проданных в рамках сделок РЕПО.

Совокупный процентный доход, полученный ФРБ в рамках двух кредитных программ Bank Term Funding Program и Paycheck Protection Program Liquidity Facility, составил $10,4 млрд, говорится в сообщении американского ЦБ.

Операционные расходы 12 ФРБ в минувшем году составили $5,5 млрд.

В соответствии с законодательством ФРС перечисляет полученную прибыль за вычетом операционных расходов и дивидендных выплат Минфину США. В периоды, когда прибыль недостаточна для покрытия расходов, американский ЦБ фиксирует так называемый "отложенный актив".

В 2023 году "отложенный актив" увеличился на $116,4 млрд, достигнув $133 млрд. Это означает, что Федрезерву необходимо будет заработать такую сумму (за вычетом операционных расходов), прежде чем он возобновит выплаты в пользу Минфина.

"Отложенный актив" не влияет на денежно-кредитную политику ФРС и ее способность выполнять свои финансовые обязательства, говорится в сообщении ЦБ.

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Тэги: США, ФЕДРЕЗЕРВ, ОПЕРАЦИИ, УБЫТОК

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