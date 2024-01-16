КСИР нанесли удары по целям в иракском Эрбиле и Сирии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи северного иракского города Эрбиль, сообщают иранские государственные СМИ.

"Баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером", - цитируют СМИ заявления иранской гвардии.

Уточняется, что целью удара была "шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане".

Согласно СМИ, взрывы были слышны примерно в 40 км к северо-востоку от Эрбиля в районе рядом с консульством США, а также жилыми домами гражданских лиц.

В частности, телеканал Al Jazeera сообщил, что американское консульство в Эрбиле в понедельник вечером атаковали беспилотники.

Телеканал ABC News сообщил, что коалиционные силы также сбили три БПЛА вблизи аэропорта Эрбиля. Источник телеканала в иракских службах безопасности уточнил, что в Эрбиле прекращено воздушное сообщение.

По словам собеседника ABC News, в результате бомбардировки Эрбиля никто из коалиционных сил или американских военнослужащих не погиб. Однако жертвами взрывов стали четыре человека. Мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США, сообщил источник телеканала.

В свою очередь, иранские государственные СМИ сообщают, что КСИР нанес удар по "Исламскому государству" в Сирии в ответ на смертельную атаку, совершенную ИГИЛ возле могилы бывшего командующего КСИР Кассема Сулеймани.

Корпус Стражей Исламской революции заявил, что ракетные удары были нанесены по "лицам, ответственным за террористические операции". Отмечается, что были уничтожены "места сбора командиров и ключевых элементов серией баллистических ракет в ответ на недавние зверства террористов в Иране".