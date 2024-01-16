Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 января ЦБА установил на уровне 1.8561 манат/1EUR (15 января - 1.8637 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 января установил на уровне 0.0194 маната/1RUB (15 января - 0.0193 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 16 января ЦБА сохранил на уровне 0.0565 маната/1TRY.

Н.Аббасова