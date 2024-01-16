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АПК 16.01.2024 16:53

Саудовская Аравия наращивает производство пшеницы, сокращает экспорт

Минсельхоз США в январском обзоре повысил оценку сбора пшеницы в Саудовской Аравии в текущем сезоне (июль 2023 - июнь 2024 гг.) сразу до 1,2 млн тонн. Это вдвое превышает прогноз, сделанный в декабре.

Новый прогноз также в 1,9 раза выше производства в прошлом сезоне и в 3,2 раза превышает средний показатель за пять лет.

Согласно обзору, значительное увеличение урожая обусловлено политикой главного управления продовольственной безопасности страны, которое предлагает местным фермерам высокие цены. В последние годы Саудовская Аравия увеличила закупочные цены на выращенную в стране пшеницу, чтобы стимулировать ее производство и повысить продовольственную безопасность, отмечается в обзоре. В ближайшие годы, если цены будут оставаться высокими и конкурентными по сравнению с ценами на люцерну, урожай пшеницы продолжит оставаться высоким.

Площади под пшеницей в текущем сезоне оцениваются в 200 тыс. га, что в 3,3 раза превосходит предыдущую оценку, средний показатель за последние пять лет и вдвое - показатель прошлого сезона. При этом урожайность оценивается в 6 тонн с га, что на 40% ниже предыдущего прогноза. Это также на 4% ниже показателя прошлого сезона и на 2% - среднего пятилетнего уровня.

На фоне роста внутреннего производства прогноз импорта пшеницы Саудовской Аравией был снижен до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн, согласно декабрьскому обзору (в 2022/2023 сельхозгоду импорт составил 5,26 млн тонн). Переходящие остатки, как ожидается, составят 4,3 млн тонн (предыдущая оценка составляла 4,05 млн тонн, показатель сезона 2022/2023 гг. - 3,3 млн тонн).

По данным аналитического департамента Российского зернового союза, в первой половине текущего сельхозгода Саудовская Аравия сократила закупки пшеницы в РФ на 45%, до 1 млн тонн.

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Тэги: САУДОВСКАЯ/АРАВИЯ, США, ПШЕНИЦА, ПРОГНОЗ

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