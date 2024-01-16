Саудовская Аравия наращивает производство пшеницы, сокращает экспорт

Минсельхоз США в январском обзоре повысил оценку сбора пшеницы в Саудовской Аравии в текущем сезоне (июль 2023 - июнь 2024 гг.) сразу до 1,2 млн тонн. Это вдвое превышает прогноз, сделанный в декабре.
Новый прогноз также в 1,9 раза выше производства в прошлом сезоне и в 3,2 раза превышает средний показатель за пять лет.
Согласно обзору, значительное увеличение урожая обусловлено политикой главного управления продовольственной безопасности страны, которое предлагает местным фермерам высокие цены. В последние годы Саудовская Аравия увеличила закупочные цены на выращенную в стране пшеницу, чтобы стимулировать ее производство и повысить продовольственную безопасность, отмечается в обзоре. В ближайшие годы, если цены будут оставаться высокими и конкурентными по сравнению с ценами на люцерну, урожай пшеницы продолжит оставаться высоким.
Площади под пшеницей в текущем сезоне оцениваются в 200 тыс. га, что в 3,3 раза превосходит предыдущую оценку, средний показатель за последние пять лет и вдвое - показатель прошлого сезона. При этом урожайность оценивается в 6 тонн с га, что на 40% ниже предыдущего прогноза. Это также на 4% ниже показателя прошлого сезона и на 2% - среднего пятилетнего уровня.
На фоне роста внутреннего производства прогноз импорта пшеницы Саудовской Аравией был снижен до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн, согласно декабрьскому обзору (в 2022/2023 сельхозгоду импорт составил 5,26 млн тонн). Переходящие остатки, как ожидается, составят 4,3 млн тонн (предыдущая оценка составляла 4,05 млн тонн, показатель сезона 2022/2023 гг. - 3,3 млн тонн).
По данным аналитического департамента Российского зернового союза, в первой половине текущего сельхозгода Саудовская Аравия сократила закупки пшеницы в РФ на 45%, до 1 млн тонн.
Азеришыг направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-кВ ЛЭП для внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус
Азербайджан обозначил приоритеты председательства в ГУАМ в 2024 году
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до девяти - МЧС
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до восьми - МЧС
Центры занятости в Азербайджане в 2023г обеспечили работой 118 тыс. человек - замминистра
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Премьер Бельгии видит в предстоящих европейских и американских выборах испытание для демократии
В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар
Блинкен заверил Зеленского в поддержке Украины как со стороны США, так и ЕС
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы