Азеришыг направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-кВ ЛЭП для внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус

ОАО «Азеришыг» направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-киловольтной линии электропередачи для обеспечения внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус Лачинского района (Восточно-Зангезурский экономический район). Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным порта госзакупок для выполнения данных работ выбрано ООО «Shans Construction». Стоимость договора – 1 млн 772,258 тыс. манатов. Срок выполнения работ – 5 месяцев. Н.Аббасова

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