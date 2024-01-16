Азеришыг направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-кВ ЛЭП для внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус

ОАО «Азеришыг» направит около 1,8 млн манатов на прокладку 35-киловольтной линии электропередачи для обеспечения внешнего энергоснабжения сел Забух и Сус Лачинского района (Восточно-Зангезурский экономический район).
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным порта госзакупок для выполнения данных работ выбрано ООО «Shans Construction».
Стоимость договора – 1 млн 772,258 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 5 месяцев.
Н.Аббасова
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