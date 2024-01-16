Украина на середину зимы располагает 11,3 млрд куб. м газа в ПХГ

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на середину января 2023 года составляют около 11,3 млрд куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
"По состоянию на сегодняшний день в газохранилищах имеем около 11,3 млрд кубометров газа. Этого достаточно, чтобы успешно завершить отопительный период", - приводятся его слова на правительственном портале.
Шмыгаль также уточнил, что отопительный сезон 2023-2024 годов Украина проходит за счет газа собственной добычи.
Как сообщалось со ссылкой на данные министерства энергетики, по состоянию на 1 ноября 2023 года запасы в украинских ПХГ составили 16,02 млрд куб. м, что на 1,3 млрд куб. м больше, чем планировалось по прогнозному балансу кабинета министров (14,7 млрд куб м). По информации "Оператор ГТС Украины", более 3 млрд куб. м газа закачали в ПХГ Украины международные компании.
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