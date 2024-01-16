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ТЭК 16.01.2024 21:43

Германия за 11 мес. 2023г увеличила экспорт нефтепродуктов в Азербайджан почти на 62%

Германия в январе-ноябре 2023 года экспортировала в Азербайджан около 7,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 61,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 2 раза, примерно до 29,6 млн евро.

В ноябре 2023 года Азербайджан импортировал из Германии около 918 т нефтепродуктов, увеличив поставки в 2 раза в годовом исчислении. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,3 раза, примерно до 3,9 млн евро.

По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 27,6% экспорт нефтепродуктов в Азербайджан по сравнению с 2021 годом, до 4,9 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 62,8%, до 16,9 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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