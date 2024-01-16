Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Дальнее зарубежье 16.01.2024 22:20

Китай располагает 500 ядерными боеголовками - исследование

Ядерный арсенал Китая на данный момент состоит из 500 ядерных боеголовок, следует из исследования экспертов, опубликованного в Бюллетене американских ученых-атомщиков.

"По нашим оценкам, Китай сейчас обладает примерно 500 ядерными боеголовками, и еще больше находится в производстве для вооружения будущих систем доставки. На данный момент считается, что Китай обладает одним из самых быстрорастущих ядерных арсеналов среди девяти ядерных держав", - говорится в исследовании "Китайское ядерное оружие, 2024 г.".

По данным экспертов, Китай произвел примерно 440 ядерных боеголовок для доставки баллистическими ракетами наземного и морского базирования и бомбардировщиками. Предполагается, что было произведено еще примерно 60 боеголовок, и еще больше находится в процессе производства для оснащения ракет мобильного и шахтного базирования и бомбардировщиков.

При этом указывается, что за последние пять лет Китай значительно расширил свою текущую программу ядерной модернизации, разместив на вооружении больше типов и большее количество ядерного оружия, чем когда-либо прежде. Китай продолжил строительство трех новых районов размещения шахтных пусковых установок для твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), расширил строительство новых шахт для своих жидкотопливных МБР DF-5, разрабатывает новые варианты межконтинентальных баллистических ракет и передовые стратегические системы доставки, указывается в исследовании.

Китай также еще больше увеличил свои силы баллистических ракет средней дальности DF-26 двойного назначения, которые полностью заменили ракеты средней дальности DF-21. На море Китай переоборудует свои подводные лодки с баллистическими ракетами типа 094 на баллистические ракеты подводного базирования JL-3 большей дальности. Кроме того, Китай недавно наделил свои стратегические бомбардировщики функцией носителя ядерного оружия и разрабатывает баллистическую ракету воздушного базирования, которая может иметь ядерный потенциал, отмечают эксперты.

По данным исследования, в настоящее время Китай располагает 216 ракетами среднего радиуса действия, 134 МБР, 72 баллистическими ракетами на подлодках и 20 стратегическими бомбардировщиками, которые способны нести в общей сложности 438 ядерных боеприпасов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АТОМ, ОРУЖИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


У Китая к 2035 году может быть 1,5 тыс. ядерных боеголовок, считают в Пентагоне ФБР предупредило, что китайское оборудование для мобильной связи способно контролировать американский ядерный арсенал Трамп: Китай заинтересован в трехстороннем ядерном соглашении с США и РФ ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск США и Иран должны в ближайшее время принять окончательные решения по иранскому атому - глава МИД КНР Китай призывает к спокойствию после сообщений о возможной подготовке ядерного испытания в КНДР Китай не располагает информацией о планах ядерного испытания в КНДР Китай против применения силы в иранском вопросе - председатель ПК ВСНП Между участниками переговоров "шестерки" и Ираном сохраняются большие разногласия - МИД Китая Китай считает переговоры единственным эффективным механизмом решения иранской ядерной проблемы - МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az