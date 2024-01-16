В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар

Совет ЕС объявил во вторник, что добавил к европейскому списку террористов политического лидера ХАМАС Яхью Синвара.

"Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС, и его жестокие и неизбирательные террористические атаки против Израиля 7 октября 2023 года. Эти санкции действуют с сегодняшнего дня", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В сообщении уточняется, что денежные средства и другие финансовые активы Синвара в государствах-членах ЕС замораживаются. Операторам ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

Соответствующие правовые акты, утвержденные советом, опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар - лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла этой группировки.