Инвестиции Lenk Frut в цитрусовый сад в Лянкяране составили 10,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник ознакомился с условиями, созданными в цитрусовом саду ООО «Lenk Frut», заложенном в селе Сепаради Лянкяранского района.
Глава государства был проинформирован, что общая площадь сада составляет 150 га.
Здесь посажено 141 тыс. цитрусовых, персиковых и нектариновых деревьев, в основном импортированных из Турции. Общая стоимость проекта составляет 10,7 млн манатов. На реализацию проекта Фонд развития предпринимательства предоставил льготный кредит в 1 млн манатов, а Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства выделило беспроцентный кредит в 148 тыс. манатов.
В саду используется современная сеть капельного орошения. Кроме того, здесь впервые в стране установлено 15 единиц оборудования стоимостью $2,2 млн, которая в зимние месяцы при минусовой температуре повышает температуру до нормального уровня. Одна установка защищает от мороза 9 га земли. В ближайшие годы планируется установить еще 5 таких установок.
Урожайность цитрусовых плантаций составит 35-40 тонн с га, что в 2-3 раза больше, чем у местных сортов.
Произведенные фрукты не только реализуются на внутреннем рынке, но и экспортируются в Россию.
Б.Рустамбеков
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