Алиев ввел в строй систему водоснабжения города Нефтчала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в мероприятии, посвященном сдаче в эксплуатацию систем обеспечения питьевой водой города Нефтчала.

Как сообщает сайт главы государства, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал президента о проделанной работе.

Было отмечено, что проект реконструкции систем обеспечения питьевой водой и канализации города Нефтчала реализуется за счет государственного бюджета. Он рассчитан на улучшение обеспечения питьевой водой 89 тыс. человек с учетом перспективного развития Нефтчалинского района до 2035 года.

В соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы», от группового водопровода Ширван-Мугань до города Нефтчала был проложен первый магистральный водопровод диаметром 560 мм и протяженностью 40 км, недалеко от города Сальян построено водохранилище вместимостью 7,5 тыс. кубометров. В ноябре 2020 года была обеспечена подача воды в город Нефтчала. В 2023 году завершилось строительство второго магистрального водопровода диаметрами 560-450 миллиметров и протяженностью 36 километров, который послужит водоснабжению сел и поселков Нефтчалинского района.

Параллельно с этим в городе Нефтчала построена сеть обеспечения питьевой водой общей протяженностью 150 км, установлены 5,06 тыс. счетчиков, полностью завершена работа по реконструкции системы водоснабжения города. Одновременно в рамках проекта планируется строительство в городе сети сточных вод общей протяженностью 145 километров, 8,5-километрового канализационного коллектора, 9 насосных станций и установки для очистки сточных вод мощностью 4 тысячи кубометров в день. За минувший период были построены канализационный коллектор протяженностью 9,6 километра и 1 насосная станция.

За счет возможностей новой инфраструктуры, наряду с водоснабжением города Нефтчала, решена проблема 39 населенных пунктов района, где ощущалась нехватка питьевой воды.

Б.Рустамбеков