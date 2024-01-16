У США сейчас нет планов поставлять Украине новую военную помощь

Соединенные Штаты в настоящее время не работают над новыми пакетами военной помощи Украине, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Предыдущий пакет помощи в области безопасности одобрили 27 декабря. (...) И он был последним. Прямо сейчас в работе нет нового пакета помощи, и нет никакого запланированного анонса новой помощи или поставок", - заявил Кирби на брифинге.
Он подчеркнул, что именно поэтому "весьма важно получить дополнительное финансирование для Украины, в рамках которого мы смогли бы продолжать поставлять помощь".
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