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ТЭК 17.01.2024 11:50

Глава Chevron предупредил о риске роста цен на нефть из-за атак хуситов в Красном море

Глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт считает, что атаки йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море несут серьезные риски для транспортировки нефти и привести к повышению цен на нефть.

Он не был удивлен тем, что сырая нефть в США торгуется ниже $73 за баррель, поскольку из-за атак хуситов "риски очень реальны".

"Это очень серьезная ситуация, и, похоже, она ухудшается",- заявил глава Chevron CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Через этот регион протекает так много мировой нефти, что, если бы он был перекрыт, я думаю, вы увидели бы, как ситуация изменилась бы очень быстро",- подчеркнул Вирт.

Несмотря на риски, по его словам, его компания продолжает перевозить нефть через Красное море и тесно сотрудничает по этому вопросу с ВМС США.

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Тэги: CHEVRON, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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