Глава Chevron предупредил о риске роста цен на нефть из-за атак хуситов в Красном море

Глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт считает, что атаки йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море несут серьезные риски для транспортировки нефти и привести к повышению цен на нефть.
Он не был удивлен тем, что сырая нефть в США торгуется ниже $73 за баррель, поскольку из-за атак хуситов "риски очень реальны".
"Это очень серьезная ситуация, и, похоже, она ухудшается",- заявил глава Chevron CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Через этот регион протекает так много мировой нефти, что, если бы он был перекрыт, я думаю, вы увидели бы, как ситуация изменилась бы очень быстро",- подчеркнул Вирт.
Несмотря на риски, по его словам, его компания продолжает перевозить нефть через Красное море и тесно сотрудничает по этому вопросу с ВМС США.
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