Командир экипажа погиб при крушении военного вертолета в Кыргызстане

В результате крушения военного вертолета МИ-8 под Бишкеком погиб командир экипажа, десять человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в среду в Минобороны Кыргызстана.

"Пострадали десять человек, один военнослужащий погиб", - сообщил представитель пресс-службе ведомства.

По его данным, четыре человека находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней тяжести, двое направлены в Национальный центр нейрохирургии.

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, находящийся на месте происшествия, сообщил журналистам, что погиб командир экипажа.

Специалисты изъяли "черный ящик", возбуждено уголовное дело.

Ранее в госпредприятии "Кыргызаэронавигация" "Интерфаксу" подтвердили информацию о крушении военного вертолета Ми-8 около 11:00 недалеко от села Достук на авиабазе "Фрунзе-1".

В Минобороны позже сообщили, что в ходе проведения учебно-тренировочных полетов вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана произвел вынужденную жесткую посадку.