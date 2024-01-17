Командир экипажа погиб при крушении военного вертолета в Кыргызстане

В результате крушения военного вертолета МИ-8 под Бишкеком погиб командир экипажа, десять человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в среду в Минобороны Кыргызстана.
"Пострадали десять человек, один военнослужащий погиб", - сообщил представитель пресс-службе ведомства.
По его данным, четыре человека находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней тяжести, двое направлены в Национальный центр нейрохирургии.
Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, находящийся на месте происшествия, сообщил журналистам, что погиб командир экипажа.
Специалисты изъяли "черный ящик", возбуждено уголовное дело.
Ранее в госпредприятии "Кыргызаэронавигация" "Интерфаксу" подтвердили информацию о крушении военного вертолета Ми-8 около 11:00 недалеко от села Достук на авиабазе "Фрунзе-1".
В Минобороны позже сообщили, что в ходе проведения учебно-тренировочных полетов вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана произвел вынужденную жесткую посадку.
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